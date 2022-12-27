В центре Омска официально разрешили использовать новое здание епархии

В мэрии Омска сообщили о том, что новое здание Омской епархии теперь официально можно использовать. Департамент архитектуры и градостроительства выдал разрешение на ввод в эксплуатацию пятиэтажного здания № 25а по улице Интернациональной.
Застройщиком объекта выступала религиозная организация «Омская Епархия Русской Православной Церкви — Московский патриархат.
В мэрии Омска отметили, что общая площадь помещений в трехэтажном здании — 6791,2 кв. м. Внутри нового здания Омской епархии находится 131 нежилое помещение. Информации об их назначении пока нет.