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В России уверены, что украинский план по захвату Крыма равносилен самоубийству

Сегодня, 09:37
По словам Александра Форманчука, председателя крымской общественной палаты, план киевских властей по вооруженному захвату полуострова равносилен самоубийству.

Форманчук назвал планы Киева бредом, и заявил, что виновными в сегодняшней украинской трагедии являются такие, как Буданов. Также он заверил, что в случае продолжения подобной риторики не следует забывать, что акт агрессии, направленный в сторону Крыма, равен самоубийству.

Известно, что Кирилл Буданов, глава ГУ разведки украинского Минобороны, рассказал о намерении украинской стороны вернуть Крым под контроль Киева. Об этом информирует Russian.rt.com.

Крым был включен в состав Российской Федерации после проведенного в 2014 году референдума: за воссоединение с РФ выступило подавляющее большинство крымчан.

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