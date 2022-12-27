Форманчук назвал планы Киева бредом, и заявил, что виновными в сегодняшней украинской трагедии являются такие, как Буданов. Также он заверил, что в случае продолжения подобной риторики не следует забывать, что акт агрессии, направленный в сторону Крыма, равен самоубийству.
Известно, что Кирилл Буданов, глава ГУ разведки украинского Минобороны, рассказал о намерении украинской стороны вернуть Крым под контроль Киева. Об этом информирует Russian.rt.com.
Крым был включен в состав Российской Федерации после проведенного в 2014 году референдума: за воссоединение с РФ выступило подавляющее большинство крымчан.