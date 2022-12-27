Форманчук назвал планы Киева бредом, и заявил, что виновными в сегодняшней украинской трагедии являются такие, как Буданов. Также он заверил, что в случае продолжения подобной риторики не следует забывать, что акт агрессии, направленный в сторону Крыма, равен самоубийству.