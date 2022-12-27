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Posted 27 декабря 2022, 06:36

Published 27 декабря 2022, 06:36

Modified 27 декабря 2022, 06:38

Updated 27 декабря 2022, 06:38

В Омской области на небосклоне появилось полярное сияние

27 декабря 2022, 06:36
Минувшей ночью жители Омской области могли наблюдать необычное небесное явление.

Сегодня ночью, 27 декабря, жители севера Омской области могли наблюдать полярное сияние. Необычное небесное явление можно было наблюдать в 50 км от города.

«Прямо сейчас аврориальный овал разворачивается к нам разгораясь красным цветом, — рассказали омские астрономы. — Магнитная буря с высокой вероятностью полярных сияний!»

Понаблюдать за красочными переливами на можно было до часу ночи. Небосклон окрасился в красный и зеленый оттенки.

#Общество#Омская область#Астроном#Новости#Северное сияние
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