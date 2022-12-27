В Омской области на небосклоне появилось полярное сияние

Posted 27 декабря 2022, 06:36
Published 27 декабря 2022, 06:36
Modified 27 декабря 2022, 06:38
Updated 27 декабря 2022, 06:38
Сегодня ночью, 27 декабря, жители севера Омской области могли наблюдать полярное сияние. Необычное небесное явление можно было наблюдать в 50 км от города.
«Прямо сейчас аврориальный овал разворачивается к нам разгораясь красным цветом, — рассказали омские астрономы. — Магнитная буря с высокой вероятностью полярных сияний!»
Понаблюдать за красочными переливами на можно было до часу ночи. Небосклон окрасился в красный и зеленый оттенки.