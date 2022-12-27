В Омске сдали новую многоэтажку на проспекте Маркса

В Ленинском округе Омска сдали новый 11-этажный дом. Департамент архитектуры и градостроительства выдал разрешение на ввод в эксплуатацию первого этапа жилого дома № 40, который находится на проспекте Карла Маркса.
Застройщиком является ООО «Специализированный застройщик «АВАНТ». Общая площадь жилых помещений первого этапа составила 6141.7 квадратных метров.
В доме находятся 10 этажей и один технический этаж. Также в нем расположены 49 однокомнатных, 14 двухкомнатных и одна трехкомнатная квартира.