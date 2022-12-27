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В Омске бизнесмен отстоял право на киоск на Красном Пути

Сегодня, 11:04
Фото: 1MI
иллюстрация

Омич добился разрешения на размещение киоска на Красном Пути

Мужчине отказали в заключении договора аренды, и он обратился в УФАС.

В пресс-службе УФАС России по Омской области рассказали об итогах спорта, который возник у омского предпринимателя и департамента архитектуры и градостроительства мэрии Омска. Мужчине отказали в заключении контракта на размещение киоска на улице Красный Путь, 22, недалеко от остановки «Улица Рабиновича».

Антимонопольщики признали, что департамент неправомерно отказал бизнесмену в заключении договора, чем нарушил права предпринимателя и лишил его возможности заниматься бизнесом.

В ведомстве отметили, что антимонопольное дело завели после того, как департамент не исполнил выданное в 2021 году предупреждение о прекращении нарушений — постановлением мэрии киоск мужчины исключили из схемы размещения НТО.  

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#Ольга Акамова#Город#Новости#Омская область#Киоск#Аренда
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