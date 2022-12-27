В Омске бизнесмен отстоял право на киоск на Красном Пути

В пресс-службе УФАС России по Омской области рассказали об итогах спорта, который возник у омского предпринимателя и департамента архитектуры и градостроительства мэрии Омска. Мужчине отказали в заключении контракта на размещение киоска на улице Красный Путь, 22, недалеко от остановки «Улица Рабиновича».