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В Киеве акция протеста против отключения электричества закончилась стрельбой

27 декабря 07:38
Фото: pxhere.com
В Киеве жильцы одного из жилых комплексов вышли на акцию протеста против отключения света, однако договориться не смогли и устроили стрельбу.

Об этом сообщает 360tv.ru со ссылкой на «Страна.ua».

Несколько десятков жильцов ЖК «Бережанский» в Оболонском районе Киева вышли на акцию протеста и потребовали вернуть электричество. Дом отключили от электроэнергии из-за долгов перед энергетической компанией, которые накопил застройщик. Жильцы перекрыли Автозаводскую улицу и выдвинули требование — урегулировать проблему мирным путем. Затем ситуация вышла из-под контроля, и кто-то из участников акции открыл стрельбу.

На место происшествия прибыла скорая помощь и полиция, стрелявших задержали, о пострадавших не сообщается.

#Происшествия
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