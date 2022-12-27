В Киеве акция протеста против отключения электричества закончилась стрельбой

Несколько десятков жильцов ЖК «Бережанский» в Оболонском районе Киева вышли на акцию протеста и потребовали вернуть электричество. Дом отключили от электроэнергии из-за долгов перед энергетической компанией, которые накопил застройщик. Жильцы перекрыли Автозаводскую улицу и выдвинули требование — урегулировать проблему мирным путем. Затем ситуация вышла из-под контроля, и кто-то из участников акции открыл стрельбу.