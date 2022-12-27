Увольнительные на праздник. Из Омского учебного центра отпустят мобилизованных

Город55 выяснил, что в Омском учебном центре сибирякам по очереди будут давать увольнительные. Часть «отгулов» придется на новогодние праздники, а значит, военные смогут отпраздновать начало 2023 года с родными и близкими.
Зависит все от того, на какое количество дней будут отпускать сибиряков. Например, мобилизованным из Ханты-Мансийского автономного округа придется потратить время на дорогу туда и обратно.
Напомним, что даже на собственную свадьбу мобилизованных сибиряков не отпускали домой: невесты приезжали в учебный центр, и регистрация проходила в Омске. Например, в октябре узаконили брак сразу 7 пар из Кузбасса.