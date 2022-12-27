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Увольнительные на праздник. Из Омского учебного центра отпустят мобилизованных

Сегодня, 10:05
Фото: 1MI
иллюстрация

Мобилизованных из Омского учебного центра отпустят домой на Новый год

Кому-то из мобилизованных сибиряков, проходящих обучение в Омске, может повезти. Новый год они отправятся встречать с семьей, а не в казарме.

Город55 выяснил, что в Омском учебном центре сибирякам по очереди будут давать увольнительные. Часть «отгулов» придется на новогодние праздники, а значит, военные смогут отпраздновать начало 2023 года с родными и близкими.

Зависит все от того, на какое количество дней будут отпускать сибиряков. Например, мобилизованным из Ханты-Мансийского автономного округа придется потратить время на дорогу туда и обратно.

Напомним, что даже на собственную свадьбу мобилизованных сибиряков не отпускали домой: невесты приезжали в учебный центр, и регистрация проходила в Омске. Например, в октябре узаконили брак сразу 7 пар из Кузбасса.

Пары из Кузбасса последовали совету Фадиной и узаконили отношения в Омске
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#Омск#Общество#Частичная мобилизация в России#Новости#Новый год#Омская область#Сибирь#Военные#Увольнительная#Праздник#Дарья Зыкова
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