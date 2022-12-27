Торопился на работу. В ДТП на омской трассе погиб школьный учитель

Вчера, 26 декабря, на трассе в Азовском районе произошло смертельное ДТП. 61-летний водитель «Лады» врезался в грузовик и погиб. Оказалось, что погибшим был Александр Дудкин, он работал учителем технологии в школе № 99. Коллега погибшего Виктор Власов рассказал, что мужчина торопился на работу.