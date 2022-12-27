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Торопился на работу. В ДТП на омской трассе погиб школьный учитель

Сегодня, 08:43
Фото: 1MI

В ДТП на омской трассе погиб учитель школы № 99

Погибшим оказался учитель технологии Александр Дудкин.

Вчера, 26 декабря, на трассе в Азовском районе произошло смертельное ДТП. 61-летний водитель «Лады» врезался в грузовик и погиб. Оказалось, что погибшим был Александр Дудкин, он работал учителем технологии в школе № 99. Коллега погибшего Виктор Власов рассказал, что мужчина торопился на работу.

«Это трагедия! Большое несчастье! — отозвался о коллеге Виктор Власов. — Когда теперь в нашей школе появится новый такой человек, хотя бы чем-то похожий на рукастого добряка Саныча — сказать трудно!»

Александр Александрович окончил Тарское педагогическое училище в 1980 году по специальности «Преподавание труда и черчения в 4 — 8 классах общеобразовательной школы (технический труд)». Его педагогический стаж составил 27 лет. В школе № 99 он проработал 8 лет.

Редакция Города55 выражает соболезнования родным и близким Александра Александровича.

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#Вероника Жукова#Общество#Новости#Омская область#Омск#Некролог#Омская школа#Учитель#ДТП
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