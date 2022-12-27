Торопился на работу. В ДТП на омской трассе погиб школьный учитель

Вчера, 26 декабря, на трассе в Азовском районе произошло смертельное ДТП. 61-летний водитель «Лады» врезался в грузовик и погиб. Оказалось, что погибшим был Александр Дудкин, он работал учителем технологии в школе № 99. Коллега погибшего Виктор Власов рассказал, что мужчина торопился на работу.
«Это трагедия! Большое несчастье! — отозвался о коллеге Виктор Власов. — Когда теперь в нашей школе появится новый такой человек, хотя бы чем-то похожий на рукастого добряка Саныча — сказать трудно!»
Александр Александрович окончил Тарское педагогическое училище в 1980 году по специальности «Преподавание труда и черчения в 4 — 8 классах общеобразовательной школы (технический труд)». Его педагогический стаж составил 27 лет. В школе № 99 он проработал 8 лет.
Редакция Города55 выражает соболезнования родным и близким Александра Александровича.