Строителей омской G-Drive арены отправили тяжело трудиться на Колыму

Пресс-служба Магаданской области сообщила, что с «ЛИМАКМАРАЩСТРОЙ» заключили договор на строительство аэровокзального комплекса в аэропорту «Сокол». Новый вокзал планируют построить за два года. Средства выделились и от инвесторов, и из федерального бюджета. В рамках проекта придется построить новую привокзальную площадь, электрическую подстанцию и очистные сооружения. И это на территории вечной мерзлоты.
Руководитель компании-подрядчика Рагим Махмудов рассказал, что в подобных условиях они уже работали.
«Для нас ни климат, ни температура, ни широты — не являются новостью. У нас есть опыт строительства за два года с нуля. Мы сейчас начали набирать сотрудников. Будем и местных принимать на работу и привозить специалистов. Уже готовим технику к отправке, решаем организационные работы. В январе начнется активная фаза», — подчеркнул Рагим Махмудов, возможно, имея в виду строительство G-Drive арены в Омске.
Отрисованный дизайн-проект аэровокзала напоминает G-Drive Арену, только не в виде чаши. Новый комплекс с пропускной способностью 800 человек в час в Магаданской области очень ждут, как и омичи в свое время ждали строительства арены. Напомним, омичи ждали чуть больше двух лет, официально анонсировали строительство 3 июля 2020 года, а сдали ледовый дворец 1 сентября 2022 года.