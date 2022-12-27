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Строителей омской G-Drive арены отправили тяжело трудиться на Колыму

Сегодня, 11:35
Фото: gdrive-arena.ru
После Омска сразу попали в места, где были самые страшные лагеря ГУЛАГа. Строители G-Drive арены отправились на новый объект.

Пресс-служба Магаданской области сообщила, что с «ЛИМАКМАРАЩСТРОЙ» заключили договор на строительство аэровокзального комплекса в аэропорту «Сокол». Новый вокзал планируют построить за два года. Средства выделились и от инвесторов, и из федерального бюджета. В рамках проекта придется построить новую привокзальную площадь, электрическую подстанцию и очистные сооружения. И это на территории вечной мерзлоты. 

Руководитель компании-подрядчика Рагим Махмудов рассказал, что в подобных условиях они уже работали.

«Для нас ни климат, ни температура, ни широты — не являются новостью. У нас есть опыт строительства за два года с нуля. Мы сейчас начали набирать сотрудников. Будем и местных принимать на работу и привозить специалистов. Уже готовим технику к отправке, решаем организационные работы. В январе начнется активная фаза», — подчеркнул Рагим Махмудов, возможно, имея в виду строительство G-Drive арены в Омске.

Отрисованный дизайн-проект аэровокзала напоминает G-Drive Арену, только не в виде чаши. Новый комплекс с пропускной способностью 800 человек в час в Магаданской области очень ждут, как и омичи в свое время ждали строительства арены. Напомним, омичи ждали чуть больше двух лет, официально анонсировали строительство 3 июля 2020 года, а сдали ледовый дворец 1 сентября 2022 года

Фото: правительство Магаданской области
«G-Drive Арена». Как строилась новая домашняя площадка «Авангарда»
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#Строительство#Новости#Омск#Магадан#G-Drive Арена#Аэровокзал#Контракт#Дарья Зыкова
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