Строителей омской G-Drive арены отправили тяжело трудиться на Колыму

Отрисованный дизайн-проект аэровокзала напоминает G-Drive Арену, только не в виде чаши. Новый комплекс с пропускной способностью 800 человек в час в Магаданской области очень ждут, как и омичи в свое время ждали строительства арены. Напомним, омичи ждали чуть больше двух лет, официально анонсировали строительство 3 июля 2020 года, а сдали ледовый дворец 1 сентября 2022 года.