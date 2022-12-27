Специалист обозначила наиболее опасные последствия гриппа

По словам врача, в числе симптомов данного заболевания — слабость, аритмия, одышка или учащенное сердцебиение (тахикардия). При этом симптоматика нередко бывает сглаженной, когда человек не ощущает особого дискомфорта и ошибочно полагает, что он здоров.