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Posted 27 декабря 2022, 14:30

Published 27 декабря 2022, 14:30

Modified 27 декабря 2022, 14:31

Updated 27 декабря 2022, 14:31

Специалист обозначила наиболее опасные последствия гриппа

Специалист обозначила наиболее опасные последствия гриппа

27 декабря 2022, 14:30
Фото: 1MI
Терапевт Надежда Чернышова рассказала, что у человека, переболевшего гриппом, могут возникнуть серьезные осложнения, некоторые из которых способны существенно усложнить ему жизнь.

Она пояснила, что одним из самых частых осложнений после гриппа является миокардит, представляющий собой воспаление сердечной мышцы, пишет Pravda.Ru со ссылкой на «Вечернюю Москву». 

По словам врача, в числе симптомов данного заболевания — слабость, аритмия, одышка или учащенное сердцебиение (тахикардия). При этом симптоматика нередко бывает сглаженной, когда человек не ощущает особого дискомфорта и ошибочно полагает, что он здоров.

Также грипп может осложниться менингитом (воспаление оболочек мозга). А одновременное течение вируса гриппа и бактериального заболевания является крайне опасной ситуацией, способной увеличить риск смерти больного, резюмировала Надежда Чернышова.

#Алина Ибрагимова#Общество
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