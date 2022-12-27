Специалист обозначила наиболее опасные последствия гриппа

Posted 27 декабря 2022, 14:30
Published 27 декабря 2022, 14:30
Modified 27 декабря 2022, 14:31
Updated 27 декабря 2022, 14:31
Она пояснила, что одним из самых частых осложнений после гриппа является миокардит, представляющий собой воспаление сердечной мышцы, пишет Pravda.Ru со ссылкой на «Вечернюю Москву».
По словам врача, в числе симптомов данного заболевания — слабость, аритмия, одышка или учащенное сердцебиение (тахикардия). При этом симптоматика нередко бывает сглаженной, когда человек не ощущает особого дискомфорта и ошибочно полагает, что он здоров.
Также грипп может осложниться менингитом (воспаление оболочек мозга). А одновременное течение вируса гриппа и бактериального заболевания является крайне опасной ситуацией, способной увеличить риск смерти больного, резюмировала Надежда Чернышова.