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Психиатр Балакирева: как защитить ребенка от депрессии

Сегодня, 08:57
Число детских суицидов с каждым годом растет. В прошлом году было зафиксировано 752 детских самоубийства. Это почти на треть больше, чем в 2020 году.

О том, как защитить ребенка от депрессии, рассказала Общественной службе новостей детский психиатр Елена Балакирева.

Прежде всего, ребенка нужно любить и поддерживать по жизни, сопровождая во всех значимых для него мероприятиях. Важно интересоваться им как личностью, его мыслями, переживаниями, а не только учебой.

Нельзя, чтобы зацикленность на работе отвлекала родителей от самого главного — воспитания детей. Необходимо стать для ребенка его другом.

Если дети оказываются в тяжелых ситуациях, они могут совершать попытки суицидов. В этих случаях родителям целесообразно обращаться в кризисные или психологические центры, а также к психиатрам.

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