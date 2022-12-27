Психиатр Балакирева: как защитить ребенка от депрессии

О том, как защитить ребенка от депрессии, рассказала Общественной службе новостей детский психиатр Елена Балакирева.
Прежде всего, ребенка нужно любить и поддерживать по жизни, сопровождая во всех значимых для него мероприятиях. Важно интересоваться им как личностью, его мыслями, переживаниями, а не только учебой.
Нельзя, чтобы зацикленность на работе отвлекала родителей от самого главного — воспитания детей. Необходимо стать для ребенка его другом.
Если дети оказываются в тяжелых ситуациях, они могут совершать попытки суицидов. В этих случаях родителям целесообразно обращаться в кризисные или психологические центры, а также к психиатрам.