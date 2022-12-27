Психиатр: антидепрессанты для детей нужно подбирать индивидуально

Детский психиатр Елена Балакирева в беседе с Общественной службой новостей рассказала, можно ли детям с установленным диагнозом депрессии давать антидепрессанты.
По мнению психиатра, такие препараты нужно подбирать с учетом индивидуальных особенностей ребенка. Применять их можно только в случае установленного законченного синдрома депрессии. Назначает лекарства специалист. Важно помнить, что помимо основного действия каждый антидепрессант имеет дополнительные эффекты, которые могут быть разными.
Балакирева уточнила, что одни препараты снижают тревогу, другие — обладают транквилизирующим эффектом. При этом они не являются транквилизиторами, которые запрещены для детей. Успокаивающее действие достигается за счет химической формулы. В некоторых случаях специалисты назначают антидепрессанты, активизирующие психику. Они помогают концентрироваться, улучшая когнитивные функции.
Как отметила специалист, назначать нужно те препараты, которые позволяют наладить работу рецепторов, передающих серотонин. Постепенно дозировку нужно снижать, а в дальнейшем необходимо полностью отменить антидепрессант.
Признаками полностью законченного синдрома депрессии являются: пониженное настроение, умственная и моторная заторможенность, нежелание двигаться и навязчивые мысли о предвзятом отношении к ребенку окружающих.
Ранее психиатр Елена Балакирева рассказала о признаках детской депрессии и способах уберечь ребенка от ее последствий.