Психиатр: антидепрессанты для детей нужно подбирать индивидуально

По мнению психиатра, такие препараты нужно подбирать с учетом индивидуальных особенностей ребенка. Применять их можно только в случае установленного законченного синдрома депрессии. Назначает лекарства специалист. Важно помнить, что помимо основного действия каждый антидепрессант имеет дополнительные эффекты, которые могут быть разными.