Приговорили на «чужбине». Омич сбывал метиловый суррогат в ХМАО

Отметим, что в России каждый год происходят массовые случаи смертельного отравления разбавленным метиловым спиртом. Недавно врачи Омской области приводили статистику, согласно которой за 10 лет ситуация улучшилась, но люди продолжают погибать. В Екатеринбурге в прошлом году отравилось 16 человек, в Омской области в позапрошлом — 7.