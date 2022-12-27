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Приговорили на «чужбине». Омич сбывал метиловый суррогат в ХМАО

Сегодня, 13:39
Фото: 1MI
иллюстрация

В ХМАО омича приговорили к тюремному сроку на 5,5 лет за «паленый» алкоголь

38-летний омич отправится в колонию из-за того, что в Югре отравились 4 человека. Омич возил в округ алкоголь.

Пресс-служба прокуратуры Ханты-Мансийского автономного округа сообщила, что Пыть-Яхский городской суд приговорил 38-летнего жителя Омска к 5 годам и 6 месяцам лишения свободы по 3 ст. 238 УК РФ «сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть граждан». Отправится отбывать наказание омич в колонию общего режима.

Суд установил, что мужчина приобретал алкоголь кустарного производства в Омске, а после перепродавал в Нефтеюганском районе. От острого отравления метиловым спиртом 2 года назад скончалось четверо местных жителей. Обвинение смогло восстановить всю цепочку действий омича, приведшую к отравлениям суррогатом.

Отметим, что в России каждый год происходят массовые случаи смертельного отравления разбавленным метиловым спиртом. Недавно врачи Омской области приводили статистику, согласно которой за 10 лет ситуация улучшилась, но люди продолжают погибать. В Екатеринбурге в прошлом году отравилось 16 человек, в Омской области в позапрошлом — 7.

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#Приговор#Новости#ХМАО#Алкоголь#Суд#Убийство по неосторожности#Дарья Зыкова
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