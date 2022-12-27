Судя по исследованию, Омск пока имеет иную тенденцию. Сейчас он находится на 11 месте по цене на услугу по сравнению с другими городами-миллионниками. В отличие от других регионов, за этот год Дед Мороз подешевел для омичей почти на 50 рублей, что составляет 3 %.