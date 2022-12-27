Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Празничная анимация нынче не в моде: индекс Деда Мороза в Омске снизился

Сегодня, 11:25
Фото: 1MI
иллюстрация

Индекс Деда Мороза в Омске снизился на 3%

Цены на услуги аниматоров перед Новым годом неумолимо растут во многих городах России. Омск в стороне, цена для омичей упала на 3%. Рассказываем об исследовании, где это видно в цифрах.

Аналитический проект Tinkoff Data представил ежегодное исследование о том, как изменились цены в сфере развлечений за год. По его итогам выяснилось, что средняя стоимость поздравления Деда Мороза и Снегурочки накануне Нового года 2022 за год выросла на 20% и составила 2102 рубля.

Мало того, исследование прогнозирует подорожание услуги еще на 12% в 2023 году.

фото
Фото: www.tinkoff.ru/data/

Изучались данные более 4 тысяч объявлений в открытых источниках и на популярных сайтах объявлений. Для расчетов использовалась средняя стоимость поздравления аниматоров в декабре. Исследователи представили результаты прогнозирования в виде диаграммы.

Среди городов-миллионников самый высокий индекс Деда Мороза традиционно в столице. В топ городов с самым высоким индексом также вошли Санкт-Петербург, Краснодар, Ростов-на-Дону. 

фото
Фото: www.tinkoff.ru/data/

Судя по исследованию, Омск пока имеет иную тенденцию. Сейчас он находится на 11 месте по цене на услугу по сравнению с другими городами-миллионниками. В отличие от других регионов, за этот год Дед Мороз подешевел для омичей почти на 50 рублей, что составляет 3 %.

В начале декабря Город55  провел собственное исследование о ценах на услуги Деда мороза и Снегурочки для омичей. Прочитать статью можно здесь.

Рынок Дедов Морозов. Что предлагают омские организаторы праздников на Новый год
Узнать подробнее
#Общество#Город#Россия#Омск#Деньги#Праздники#Дед мороз#Услуги#Сфера развлечений
Подпишитесь
BMW X6 из пьяного ДТП оформлено на крупную фармацевтическую компанию «Аналитика-Омск»
Вчера, 16:25
«Откровенная туфта». Адвокат экс-главы омской полиции Быкова оценил уголовное дело
Вчера, 15:30
«Чушки», лом и мазут. О чем спрашивают свидетелей по делу омского депутата Кипервара
Сегодня, 06:23
В Омске возродят сеть магазинов «Омский бекон»
Сегодня, 07:28
От срока не отделаться. Омского «Мимино» окончательно отправили в колонию
Сегодня, 08:54
Увольнительные на праздник. Из Омского учебного центра отпустят мобилизованных
Сегодня, 10:05