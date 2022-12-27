Аналитический проект Tinkoff Data представил ежегодное исследование о том, как изменились цены в сфере развлечений за год. По его итогам выяснилось, что средняя стоимость поздравления Деда Мороза и Снегурочки накануне Нового года 2022 за год выросла на 20% и составила 2102 рубля.
Мало того, исследование прогнозирует подорожание услуги еще на 12% в 2023 году.
Изучались данные более 4 тысяч объявлений в открытых источниках и на популярных сайтах объявлений. Для расчетов использовалась средняя стоимость поздравления аниматоров в декабре. Исследователи представили результаты прогнозирования в виде диаграммы.
Среди городов-миллионников самый высокий индекс Деда Мороза традиционно в столице. В топ городов с самым высоким индексом также вошли Санкт-Петербург, Краснодар, Ростов-на-Дону.
Судя по исследованию, Омск пока имеет иную тенденцию. Сейчас он находится на 11 месте по цене на услугу по сравнению с другими городами-миллионниками. В отличие от других регионов, за этот год Дед Мороз подешевел для омичей почти на 50 рублей, что составляет 3 %.