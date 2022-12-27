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Пострадали водители других машин. В Омске самосвал столкнулся с «универсалом»

Сегодня, 09:02
Фото: Город55

В Омске из-за ДТП перекрыли дорогу два немаленьких автомобиля

Омичам пришлось объезжать ДТП по сугробам, потому что дорогу перекрыл самосвал, груженый снегом.

Сотрудник Города55 пробирался сегодня по заснеженному Левобережью и «поймал» на видеорегистратор интересную картину. На ул. Ватутина, прямо около кировского «УДХБ» перекрыли дорогу столкнувшиеся автомобили. Похоже, что при перестроении самосвал, груженый снегом, задел универсал.

Мы обратились за комментарием в пресс-службу ГИБДД, но там особых сведений об аварии не нашлось, ДТП без пострадавших. Водители и пассажиры столкнувшихся крупных автомобилей не пострадали, зато пострадали все остальные участники дорожного движения — аварию около «УДХБ» пришлось объезжать по придорожным сугробам.

Также Город55 обратился за комментарием в мэрию, но оказалось, что грузовик со снегом, застрявший прямо около управления дорожного хозяйства и благоустройства — это просто совпадение, машина муниципальным службам не принадлежит.

Видео: Город55
Ни пройти, ни проехать. Омичей возмутила плохая уборка снега
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#Дарья Зыкова#Омск#Происшествия#Город#Новости#ДТП#Снег#Сугробы#Перекрытые дороги#Пробки#Видео
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