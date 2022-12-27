Пострадали водители других машин. В Омске самосвал столкнулся с «универсалом»

Мы обратились за комментарием в пресс-службу ГИБДД, но там особых сведений об аварии не нашлось, ДТП без пострадавших. Водители и пассажиры столкнувшихся крупных автомобилей не пострадали, зато пострадали все остальные участники дорожного движения — аварию около «УДХБ» пришлось объезжать по придорожным сугробам.