Полеты отменяются. Омич лишился личного самолета из-за проблем с документами

В пресс-службе омских судебных приставов рассказали об аресте не совсем стандартного имущества. 50-летний житель Омска лишился самолета АН-2 с авиадвигателем и воздушным винтом 1992 года выпуска.
Ранее мужчине по суду запретили использовать самолет, в том числе передавать его в пользование другим лицам, так как на самолет не был оформлен сертификат летной годности.
Следить за исполнением решения суда поручили приставам. Они пытались попасть к омичу домой, но обнаружили, что омич не проживает по адресу регистрации. Тогда мужчину объявили в исполнительный розыск.
В итоге мужчину нашли и ознакомили с судебным запретом на эксплуатацию воздушного судна. Сам же самолет нашли на территории Таврического муниципального района Омской области на аэродроме «Камышино» — там же приставы составили акт о прекращении эксплуатации самолета.
Теперь омичу придется оформить все документы, чтобы вернуть самолет, отметили в пресс-службе УФССП.
По данным Города55, самолет АН-2 использовался для прыжков с парашютом на аэродроме «Камышино».