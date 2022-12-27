Полеты отменяются. Омич лишился личного самолета из-за проблем с документами

В итоге мужчину нашли и ознакомили с судебным запретом на эксплуатацию воздушного судна. Сам же самолет нашли на территории Таврического муниципального района Омской области на аэродроме «Камышино» — там же приставы составили акт о прекращении эксплуатации самолета.