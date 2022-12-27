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Полеты отменяются. Омич лишился личного самолета из-за проблем с документами

Сегодня, 05:42
Фото: r55.fssp.gov.ru

У жителя Омска арестовали самолет из-за проблем с документами

Омич долго не оформлял бумаги, и приставам пришлось арестовать самолет АН-2.

В пресс-службе омских судебных приставов рассказали об аресте не совсем стандартного имущества. 50-летний житель Омска лишился самолета АН-2 с авиадвигателем и воздушным винтом 1992 года выпуска.

Ранее мужчине по суду запретили использовать самолет, в том числе передавать его в пользование другим лицам, так как на самолет не был оформлен сертификат летной годности.

Следить за исполнением решения суда поручили приставам. Они пытались попасть к омичу домой, но обнаружили, что омич не проживает по адресу регистрации. Тогда мужчину объявили в исполнительный розыск.

В итоге мужчину нашли и ознакомили с судебным запретом на эксплуатацию воздушного судна. Сам же самолет нашли на территории Таврического муниципального района Омской области на аэродроме «Камышино» — там же приставы составили акт о прекращении эксплуатации самолета.

Теперь омичу придется оформить все документы, чтобы вернуть самолет, отметили в пресс-службе УФССП.

По данным Города55, самолет АН-2 использовался для прыжков с парашютом на аэродроме «Камышино». 

Фото: r55.fssp.gov.ru
#Ольга Акамова#Город#Новости#Омская область#Самолет#Полет#Парашют#Арест#Долг
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