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Подозреваемый найден. Участником смертельного ДТП под Омском оказался иностранец

Сегодня, 12:20
Фото: 55.мвд.рф/
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В Челябинске задержали водителя, который насмерть сбил пешехода под Омском и скрылся

Сотрудники ГИБДД задержали подозреваемого виновника ДТП в Тюкалинском районе Омской области. Им оказался 37-летний житель Республики Беларусь.

По данным омской полиции, сегодня, 27 декабря, был задержан подозреваемый водитель фуры, сбивший насмерть 26-летнего молодого человека на трассе в Тюкалинском районе Омской области.

Сотрудники ГИБДД смогли идентифицировать госномер большегруза после изучения данных с камер фотовидеофиксации нарушений ПДД. В результате была установлена личность водителя и его местонахождение. 

Подозреваемый был задержан на территории Челябинской области. Им оказался 37-летний житель Республики Беларусь. Он находился за рулем автомобиля «Скания» и направлялся в  Тюмень. Сейчас по данному факту проводится проверка.

В сообществе омской полиции ВКонтакте опубликовали видео с допросом водителя. По словам задержанного, он пытался затормозить, но у него не получилось.

Напомним, вчера объявили в розыск водителя большегруза, который насмерть сбил  пешехода в Тюкалинском районе Омской области и скрылся с места происшествия.

Жителя Омской области насмерть сбила фура с полуприцепом с московскими номерами
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#Общество#Уголовное дело#Происшествия#Омская область#ДТП#Смертельное ДТП#Омск#Видео
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