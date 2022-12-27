Подозреваемый найден. Участником смертельного ДТП под Омском оказался иностранец

Сотрудники ГИБДД смогли идентифицировать госномер большегруза после изучения данных с камер фотовидеофиксации нарушений ПДД. В результате была установлена личность водителя и его местонахождение.



Подозреваемый был задержан на территории Челябинской области. Им оказался 37-летний житель Республики Беларусь. Он находился за рулем автомобиля «Скания» и направлялся в Тюмень. Сейчас по данному факту проводится проверка.