Подозреваемый найден. Участником смертельного ДТП под Омском оказался иностранец

По данным омской полиции, сегодня, 27 декабря, был задержан подозреваемый водитель фуры, сбивший насмерть 26-летнего молодого человека на трассе в Тюкалинском районе Омской области.
Сотрудники ГИБДД смогли идентифицировать госномер большегруза после изучения данных с камер фотовидеофиксации нарушений ПДД. В результате была установлена личность водителя и его местонахождение.
Подозреваемый был задержан на территории Челябинской области. Им оказался 37-летний житель Республики Беларусь. Он находился за рулем автомобиля «Скания» и направлялся в Тюмень. Сейчас по данному факту проводится проверка.
В сообществе омской полиции ВКонтакте опубликовали видео с допросом водителя. По словам задержанного, он пытался затормозить, но у него не получилось.
Напомним, вчера объявили в розыск водителя большегруза, который насмерть сбил пешехода в Тюкалинском районе Омской области и скрылся с места происшествия.