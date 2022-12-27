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«Папа в курсе». На омской трассе остановили «семерку» с 15-летним водителем

Сегодня, 08:37
Фото: 1MI
иллюстрация

На оживленной трассе под Омском остановили автомобиль с ребенком за рулем

«Лишние» дети. Ребенок в Омской области «переправлял» автомобиль по трассе с разрешения отца.

Пресс-служба УМВД Омской области сообщила о том, что вчера днем сотрудники ГИБДД на трассе Омск-Черлак остановили несовершеннолетнего водителя за рулем «ВАЗ-21074» в районе 26 километра.

15-летний юноша объяснил инспекторам ДПС, что машину отец купил для перепродажи, и за рулем он с его согласия. Отец следовал по трассе за ребенком в другом автомобиле.

На отца завели административное дело по ч. 3 ст. 12.7 КоАП РФ «передача управления автомобилем лицу, заведомо не имеющему прав», придется заплатить штраф в 30 тыс. рублей. Также сотрудники ГИБДД передали информацию о правонарушении в инспекцию по делам несовершеннолетних. Автомобиль у юноши изъяли и поместили на специализированную стоянку.

Омская полиция настоятельно просит родителей не допускать за руль детей. Это подвергает риску их самих и других участников дорожного движения.

Напомним, совсем недавно в Омске произошла череда ДТП с несовершеннолетними водителями. 

Фото: УМВД Омской области
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#Дарья Зыкова#Происшествия#Новости#Омская область#Омск#ДПС#Ребенок за рулем#Отцы и дети#ГИБДД#Трасса
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