«Папа в курсе». На омской трассе остановили «семерку» с 15-летним водителем

На отца завели административное дело по ч. 3 ст. 12.7 КоАП РФ «передача управления автомобилем лицу, заведомо не имеющему прав», придется заплатить штраф в 30 тыс. рублей. Также сотрудники ГИБДД передали информацию о правонарушении в инспекцию по делам несовершеннолетних. Автомобиль у юноши изъяли и поместили на специализированную стоянку.