«Папа в курсе». На омской трассе остановили «семерку» с 15-летним водителем

Posted 27 декабря 2022, 08:37
Published 27 декабря 2022, 08:37
Modified 27 декабря 2022, 08:37
Updated 27 декабря 2022, 08:37
Пресс-служба УМВД Омской области сообщила о том, что вчера днем сотрудники ГИБДД на трассе Омск-Черлак остановили несовершеннолетнего водителя за рулем «ВАЗ-21074» в районе 26 километра.
15-летний юноша объяснил инспекторам ДПС, что машину отец купил для перепродажи, и за рулем он с его согласия. Отец следовал по трассе за ребенком в другом автомобиле.
На отца завели административное дело по ч. 3 ст. 12.7 КоАП РФ «передача управления автомобилем лицу, заведомо не имеющему прав», придется заплатить штраф в 30 тыс. рублей. Также сотрудники ГИБДД передали информацию о правонарушении в инспекцию по делам несовершеннолетних. Автомобиль у юноши изъяли и поместили на специализированную стоянку.
Омская полиция настоятельно просит родителей не допускать за руль детей. Это подвергает риску их самих и других участников дорожного движения.
Напомним, совсем недавно в Омске произошла череда ДТП с несовершеннолетними водителями.