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Отдыхаем дома. В Омском аэропорту перед Новым годом внезапно отменили рейсы на Гоа

Сегодня, 06:00
Фото: 1MI
иллюстрация

В Омске внезапно отменили все рейсы на Гоа

Рейсы в теплую страну должны были осуществляться вплоть до марта 2023 года.

На сайте Омского аэропорта в сезонном расписании появились изменения, и в их числе оказалась отмена рейса на индийский курорт Гоа. В предыдущей версии расписания рейсы на Гоа были расписаны вплоть до марта следующего года, однако теперь это направление полностью закрыли.

Теперь омичам доступен только прямой рейс в Утапао в Таиланде. Также за рубеж омичи смогут вылететь только в Казахстан и Узбекистан.

Отметим, что вылететь из Омска за рубеж оказалось достаточно проблематично: уже не в первый раз перевозчики серьезно задерживают самолеты, из-за чего прокуратура проводит проверку. Периодически пассажиров якобы ограничивают в правах. 

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#Ольга Акамова#Город#Новости#Омская область#Самолет#Полет#Аэропорт#Отмена#Рейс#Отмена рейсов
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