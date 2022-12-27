Отдыхаем дома. В Омском аэропорту перед Новым годом внезапно отменили рейсы на Гоа

На сайте Омского аэропорта в сезонном расписании появились изменения, и в их числе оказалась отмена рейса на индийский курорт Гоа. В предыдущей версии расписания рейсы на Гоа были расписаны вплоть до марта следующего года, однако теперь это направление полностью закрыли.