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Posted 27 декабря 2022, 08:54

Published 27 декабря 2022, 08:54

Modified 13 февраля, 06:33

Updated 13 февраля, 06:33

Омского маршрутчика по прозвищу «Мимино» отправили в колонию на 9 лет

От срока не отделаться. Омского «Мимино» окончательно отправили в колонию

27 декабря 2022, 08:54
Фото: Город55

Омского маршрутчика по прозвищу «Мимино» отправили в колонию на 9 лет

Вдобавок к тюремному сроку мужчине придется выплатить компенсацию морального вреда.

В пресс-службе прокуратуры Омской области сообщили о результатах пересмотра уголовного дела по ч. 1 ст. 223 УК РФ «Незаконное изготовление оружия», ч. 1 ст. 222 УК РФ «Незаконные хранение и ношение огнестрельного оружия» и ч. 1 ст. 105 УК РФ УК РФ «Убийство». Речь идет об убийстве маршрутчика, а главным подозреваемым в деле был Вадим Остапов, известный по прозвищу «Мимино».

В суде было установлено, что 9 июля 2019 года маршрутчик отпилил ствол и приклад охотничьего ружья, а затем проследовал в лес, чтобы «пристрелять» обрез. На следующий день он на маршрутном такси поехал в сторону трассы Азово — Шербакуль и взял с собой упакованный в пакеты заряженный обрез.

Выехав на трассу, мужчина выстрелил водителю в голову. Тот скончался на месте, а «Мимино» вернулся домой.

Всю эту историю Вадим Остапов отрицал и заявлял, что в момент произошедшего находился дома. Однако в суде было представлено достаточно доказательств его вины. Мотивом для убийства стала ревность, посчитали следователи.

В итоге мужчину признали виновным и осудили на 9 лет колонии строгого режима. Вдобавок к этому ему придется выплатить 1.2 млн рублей в качестве компенсации морального вреда семье погибшего мужчины. Отмечается, что приговор в силу пока не вступил.

Отметим, что это второй приговор по делу «Мимино». В первый раз мужчину приговорили к 12 годам колонии строгого режима и обязали выплатить штраф в размере 110 тысяч рублей и 1,5 млн рублей компенсации супруге погибшего. Известно также, что ранее «Мимино» уже был судим за нападение на любовника своей первой жены. В прошлый раз он освободился из колонии по УДО.

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#Ольга Акамова#Общество#Омская область#Суд#Убийство#Уголовное дело#Новости#Маршрутка#Тюремный срок#Пересмотр дела
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