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Один человек погиб, второй в больнице. В Омске на трассе произошло жуткое ДТП

Сегодня, 02:39
Фото: УМВД России по Омской области

В ДТП с грузовиком на омской трассе погиб водитель легковушки

Водитель «Лады» выехал на встречную полосу на трассе и врезался в грузовик.

Вчера, 26 декабря, в Азовском районе Омской области произошло смертельное ДТП. Очевидцы сообщили в полицию об аварии в 12:10.

По предварительным данным, 61-летний водитель автомобиля «Лада» ехал по трассе Челябинск — Новосибирск. При движении по 793 км он выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком Sitrak, за рулем которого находился 56-летний мужчина.

В результате ДТП водитель легковушки скончался на месте происшествия от полученных травм. Водителю грузовика понадобилась помощь врачей. Полиция проводит проверку.

Фото: УМВД России по Омской области
#Вероника Жукова#Происшествия#Новости#Омск#ДТП#Смертельное ДТП
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