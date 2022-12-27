Один человек погиб, второй в больнице. В Омске на трассе произошло жуткое ДТП

Вчера, 26 декабря, в Азовском районе Омской области произошло смертельное ДТП. Очевидцы сообщили в полицию об аварии в 12:10.
По предварительным данным, 61-летний водитель автомобиля «Лада» ехал по трассе Челябинск — Новосибирск. При движении по 793 км он выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком Sitrak, за рулем которого находился 56-летний мужчина.
В результате ДТП водитель легковушки скончался на месте происшествия от полученных травм. Водителю грузовика понадобилась помощь врачей. Полиция проводит проверку.