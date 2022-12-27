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На трассе смерти в Омской области столкнулись три большегруза

Сегодня, 06:24
Фото: 1MI
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В результате аварии в больницу с множественными переломами госпитализирован потенциальный виновник ДТП.

В Омской области госавтоинспекторы разбираются во всех нюансах ДТП на трассе Омск — Тюмень, которую за обилие тяжелых аварий в народе прозвали «трассой смерти».

«Предварительно, на 559 километре трассы в понедельник, 26 декабря, 59-летний водитель грузового автомобиля HOWO, который передвигался без государственных номеров, выехал на встречную полосу, где столкнулся с большегрузом IVECO 440E43, а затем въехал в VOLVO FH-TRUCK», — пояснил Городу55 источник в экстренных службах.

В результате этого ДТП пострадал водитель HOWO, житель Нижнего Новгорода. Мужчину с множественными переломами рук, ног и плеча госпитализировали в «Любинскую ЦРБ».

Остальные водители, среди которых жители Красноярского края и села Усть-Ишим, не пострадали.

#Василий Попов#Общество#Город#Происшествия#Новости#Эксклюзивы#Омск#Омская область#Россия#Нижний Новгород#Красноярский край#Усть-Ишим#ДТП#Авария#ЧП#Трасса смерти
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