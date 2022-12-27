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«Муромцевский район, вперед!»: прошла инаугурация нового главы района Омской области

Сегодня, 09:59
Фото: vk.com/muromcevskiy_rayon
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Вячеслав Девятериков стал новым главой района в Омской области

Сегодня, 27 декабря, в должность Главы Муромцевского района вступил Вячеслав Девятериков. На церемонии инаугурации он принес присягу, подытожил достигнутые результаты и рассказал о планах на будущее района.

В сообществе ВКонтакте Администрации Муромцевского района сообщается о том, что сегодня, 27 декабря, состоялась торжественная церемония вступления Вячеслава Девятерикова в должность Главы Муромцевского района.

Новый Глава принес присягу жителям района, подвел итоги работы предыдущих лет и озвучил ключевые направления предстоящей работы.

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Фото: vk.com/muromcevskiy_rayon

Пресс-центр также опубликовал фотографии с мероприятия.

«За 10 лет не изменил ни себе, ни вам, ни жителям района. Мы строили, ремонтировали и привлекали частные инвестиции. Реализовали все нацпроекты и исполнили все контракты. Добились политической стабильности в районе и работали одной командой. Мы и сейчас не имеем права на слабость. Муромцевский район, вперед!», — сказал в своей речи Новый Глава района Вячеслав Девятериков.

 

#Омск#Общество#Город#Омская область#Инаугурация#Муромцевский район
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