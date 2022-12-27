В сообществе ВКонтакте Администрации Муромцевского района сообщается о том, что сегодня, 27 декабря, состоялась торжественная церемония вступления Вячеслава Девятерикова в должность Главы Муромцевского района.



Новый Глава принес присягу жителям района, подвел итоги работы предыдущих лет и озвучил ключевые направления предстоящей работы.