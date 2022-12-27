В сообществе ВКонтакте Администрации Муромцевского района сообщается о том, что сегодня, 27 декабря, состоялась торжественная церемония вступления Вячеслава Девятерикова в должность Главы Муромцевского района.
Новый Глава принес присягу жителям района, подвел итоги работы предыдущих лет и озвучил ключевые направления предстоящей работы.
Пресс-центр также опубликовал фотографии с мероприятия.
«За 10 лет не изменил ни себе, ни вам, ни жителям района. Мы строили, ремонтировали и привлекали частные инвестиции. Реализовали все нацпроекты и исполнили все контракты. Добились политической стабильности в районе и работали одной командой. Мы и сейчас не имеем права на слабость. Муромцевский район, вперед!», — сказал в своей речи Новый Глава района Вячеслав Девятериков.