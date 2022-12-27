Как вернуться на работу отдохнувшими после новогодних праздников

Все это приводит к тому, что уже после Рождества многие чувствуют сильную усталость и начинают переживать из-за невыполнения поставленных целей. Чтобы избежать этого, специалисты рекомендуют условно разделить праздники на две части. Например, первые три дня после Нового года можно посвятить активному отдыху. 4 и 5 января лучше провести дома — выспаться, отключив все компьютеры и телефоны. Такой отдых лучше всего восстанавливает силы после праздничных дней.