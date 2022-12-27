Как вернуться на работу отдохнувшими после новогодних праздников

Провоцировать стресс могут разные факторы — завершение праздничной недели, употребление крепких напитков, перенасыщение разными развлечениями.
Общественная служба новостей делится способами, как в первые дни января защитить организм от стресса.
Многим с Нового года свойственно ставить себе новые цели. Например, отказаться от вредных привычек, уволиться с нелюбимой работы, заняться спортом, перейти на правильное питание. При этом «прощание» со старой жизнью сопровождается объедением жирной и калорийной пищей, сном до обеда, крепкими напитками и иными вредными для здоровья вещами.
Все это приводит к тому, что уже после Рождества многие чувствуют сильную усталость и начинают переживать из-за невыполнения поставленных целей. Чтобы избежать этого, специалисты рекомендуют условно разделить праздники на две части. Например, первые три дня после Нового года можно посвятить активному отдыху. 4 и 5 января лучше провести дома — выспаться, отключив все компьютеры и телефоны. Такой отдых лучше всего восстанавливает силы после праздничных дней.
Следующие дни можно посвятить активному отдыху на природе, а перед трудовыми буднями — хорошо выспаться. При соблюдении такого режима повышается вероятность выйти на работу отдохнувшими, а не разбитыми.
Специалисты не рекомендуют с первых дней погружаться в работу с головой — втягиваться нужно постепенно. При хорошем психическом состоянии процесс адаптации к работе пройдет спокойно, без резких эмоциональных перепадов.