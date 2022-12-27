Губернатор Бурков обсудил с АФК «Система» развитие Омска

Сейчас компания стоит в Омске микрорайон «Зеленая река», рассчитанный на 30 тыс жителей. В соответствии с соглашением между правительством Омской области, администрацией города и ООО «Специализированный застройщик «Эталон-Омск», 5% построенного жилищного фонда будет передано застройщиком в собственность региона — это жилье позже передадут жителям из льготных категорий. Первые дома должны сдать в эксплуатацию в 2024 году.