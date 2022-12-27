Губернатор Бурков обсудил с АФК «Система» развитие Омска

В пресс-службе правительства Омской области рассказали об итогах встречи представителей региональных властей с топ-менеджерами корпорации АФК «Система». Компания в Омске занимается развитием гостиничного бизнеса и строить новое жилье и развивает инфраструктуру.
Сейчас компания стоит в Омске микрорайон «Зеленая река», рассчитанный на 30 тыс жителей. В соответствии с соглашением между правительством Омской области, администрацией города и ООО «Специализированный застройщик «Эталон-Омск», 5% построенного жилищного фонда будет передано застройщиком в собственность региона — это жилье позже передадут жителям из льготных категорий. Первые дома должны сдать в эксплуатацию в 2024 году.
Также АФК «Система» строит в Омске бизнес-отель Cosmos Omsk Hotel уровня четыре звезды. Предполагается, что сотрудничество местных властей и бизнеса принесет максимальную пользу региону и его жителям.