График уже забит. Мэр Омска возвращается на работу

Пресс-служба администрации Омска сообщила, что Сергей Шелест уже завтра, 28 декабря возвращается на рабочее место. График встреч, выездов и совещаний у недавно перенесшего операцию мэра расписан до конца года. Работа будет идти в обычном режиме.
Никаких дополнительных приспособлений, вроде специальной мебели, в кабинете мэра и коридорах администрации устанавливать не потребовалось и не планируется. Реабилитационный период градоначальнику придется провести на ногах.
Напомним, Сергей Шелест 4 года готовился к операции по замене тазобедренного сустава, операцию провели 8 декабря, а уже 16 числа мэра отпустили домой, проходить реабилитацию. Мэр пообещал выполнять указания врачей.