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График уже забит. Мэр Омска возвращается на работу

Сегодня, 09:41
Фото: Город55

Мэр Омска решил быстро выйти на работу после перенесенной сложной операции

Реабилитация прошла успешно. Мэр Омска вернется к исполнению обязанностей после перенесенной операции на тазобедренном суставе.

Пресс-служба администрации Омска сообщила, что Сергей Шелест уже завтра, 28 декабря возвращается на рабочее место. График встреч, выездов и совещаний у недавно перенесшего операцию мэра расписан до конца года. Работа будет идти в обычном режиме.

Никаких дополнительных приспособлений, вроде специальной мебели, в кабинете мэра и коридорах администрации устанавливать не потребовалось и не планируется. Реабилитационный период градоначальнику придется провести на ногах. 

Напомним, Сергей Шелест 4 года готовился к операции по замене тазобедренного сустава, операцию провели 8 декабря, а уже 16 числа мэра отпустили домой, проходить реабилитацию. Мэр пообещал выполнять указания врачей.

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#Дарья Зыкова#Омск#Город#Новости#Сергей шелест#Мэрия#Больничный#Операция
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