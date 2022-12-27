График уже забит. Мэр Омска возвращается на работу

Пресс-служба администрации Омска сообщила, что Сергей Шелест уже завтра, 28 декабря возвращается на рабочее место. График встреч, выездов и совещаний у недавно перенесшего операцию мэра расписан до конца года. Работа будет идти в обычном режиме.