Год путешествий. 2,5 млн человек прокатились на электричке в Омской области

Субсидирование позволяет добраться до места назначения с помощью электропоездов по более низким, по сравнению с утвержденным тарифом, ценам. Так, от Омска до Мариановки или от Омска до Любинской билета стоит 73 рубля. Поездка от областного центра до станции Калачинская обойдется в 112 рублей, а до станции Москаленки – 125 рублей. За более длинный маршрут Омск – Иртышское цена составит 200 рублей.