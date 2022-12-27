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Год путешествий. 2,5 млн человек прокатились на электричке в Омской области

Сегодня, 13:35
Фото: 1MI
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В Омской области за год 2.5 млн человек прокатились в электричках

За 2022 год 2,5 млн пассажиров были перевезены пригодным ж/д транспортом в Омской области. В 2021 году их число составляло всего 25,7 тысяч.

Пресс-служба Министерства транспорта и дорожного хозяйства Омской области опубликовала новость о том, что за 11,5 месяцев 2022 года количество перевезенных пассажиров на электричках составляет более 2,5 млн человек. Для сравнения, в 2021 году этим видом транспорта воспользовалось только 25,7 тысяч человек.

Пассажирские перевозки железнодорожным транспортом на данный момент осуществляются в Иртышском, Исилькульском, Называевском и Татарском направлениях.

иллюстрация
Фото: 1MI

Субсидии, выделяемые из областного бюджета  АО «Омск-пригород» на компенсацию недополученных доходов по регулируемым тарифам пригодного ж/д транспорта в этом году составили 264 млн рублей.

Субсидирование позволяет добраться до места назначения с помощью электропоездов по более низким, по сравнению с утвержденным тарифом, ценам. Так, от Омска до Мариановки  или от Омска до Любинской  билета стоит 73 рубля. Поездка от областного центра до станции Калачинская обойдется в 112 рублей, а до станции Москаленки – 125 рублей. За более длинный маршрут Омск – Иртышское цена составит 200 рублей.

На данный момент утвержденный тариф составляет 2,67 рублей за пассажиро-километр. В 2023 году стоимость проезда  останется той же для пассажиров.  

#Омск#Общество#Город#Статистика#Экономика#Омская область#Транспорт#Поезда#Электрички#Пассажиры
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