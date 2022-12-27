«Чушки», лом и мазут. О чем спрашивают свидетелей по делу омского депутата Кипервара

В Кировском суде Омска тихо, мирно и незаметно начался процесс по уголовному делу депутата Законодательного собрания Омской области Андрея Кипервара. На скамье подсудимых народный избранник оказался по обвинению в неуплате налогов почти на 46 млн рублей. На одном из крайних заседаний побывал и Город55. Рассказываем, что же там происходит.
На данном этапе к допросу свидетелей по делу приступила гособвинитель. В частности, на описываемом заседании стороны смогли выслушать ответы на вопросы от бывших сотрудников «Западно-Сибирского металлургического комбината» (ЗСМК), которым некогда владел и руководил Кипервар. Среди них оказались приемщик из пункта приема металлолома, водитель, грузчик и даже целый начальник цеха, который по неизвестным причинам был разжалован до банального плавильщика свинца.
От всех этих людей представителя прокуратуры, по сути, интересовало все два нюанса: какой металл и откуда поставлялся на ЗСМК, были ли среди него фабричные «чушки», а также в каком объеме на предприятие завозился мазут. Что, впрочем, не удивительно, так как металлический лом и топливо, а точнее махинации с ними, по мнению следствия, являются основными пунктами в обвинении.
Напомним, как сообщил Городу55 руководитель Третьего отдела по расследованию особо важных дел СКР по Омской области, который и вел следствие по делу Кипервара, Александр Сертаков, на ЗСМК вносились в документы липовые сведения о якобы поставках «чушек» свинца и покупке мазута для транспортировки и переплавки металла. Эти фиктивные бумаги после предоставлялись в налоговую, что и позволило «припрятать» свыше 45.8 млн рублей.
В суде все свидетели в один голос заявили, что на комбинат в основном привозили лом цветных металлов и свинца. Работали два цеха: в одном переплавляли алюминий, в другом — свинец. Имелось несколько печей, которые питались от электричества или мазута.
Лом черных и цветных металлов, по словам свидетелей, свозили с приемных пунктов, один из которых находился на улице 3-й Молодежной, также свинец добывали из отработанных аккумуляторных батарей, которые закупались в магазинах «Аккумуляторный рай» и «Аккумуляторный дом». А вот тех самых «чушек», которые фигурировали в документах, практически никто в глаза не видел.
«„Чушки“ фабричные если и попадались, то в единичных вариантах и очень редко. В основном везли лом, иногда это был так называемый „самоплав“, когда кто-то в бытовых условиях сам плавил свинец, у которого очень маленькая температура плавления, и справиться с ним можно даже на газовой плите», — заявил один из свидетелей по делу.
Что касается мазута, то его, по заверениям допрошенных, действительно возили, для чего на комбинате имелся специальный автомобиль. Основным поставщиком этого топлива, по словам одного из водителей, был Крутогорский НПЗ. Напомним, владельца этого предприятия Валерия Федотова суд оправил в колонию на 5 лет за мошенничество в особо крупном размере. Помимо этого гендиректора НПЗ Семена Масленникова осудили за махинации с налогами, в том числе и с акцизами на топливо.
Отметим, что в допросе свидетелей, кроме гособвинителя, судьи и адвоката активное участие принимал и сам Андрей Кипервар, который упорно пытался докопаться и разобраться в нюансах, так что же такое «чушки», что за лом привозили и какой же «самоплав» попадался.
На следующих заседаниях суд продолжит допрос свидетелей, в том числе и с помощью видеоконференцсвязи.