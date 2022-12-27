«Чушки», лом и мазут. О чем спрашивают свидетелей по делу омского депутата Кипервара

От всех этих людей представителя прокуратуры, по сути, интересовало все два нюанса: какой металл и откуда поставлялся на ЗСМК, были ли среди него фабричные «чушки», а также в каком объеме на предприятие завозился мазут. Что, впрочем, не удивительно, так как металлический лом и топливо, а точнее махинации с ними, по мнению следствия, являются основными пунктами в обвинении.