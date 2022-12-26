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Замглавы МИД РФ Галузин допускает отмену визового режима для граждан Грузии

Сегодня, 07:42
Заместитель руководителя российского МИД Михаил Галузин выступил с заявлением о том, что в Москве допускают отмену визового режима для граждан Грузии.

По словам российского дипломата, такой сценарий вполне возможен при определенных условиях, пишет Общественная служба новостей.

Комментируя перспективы отмены визового режима для поездок грузин в Россию, Галузин не исключил положительные решения. Однако, для этого должны быть соответствующие предпосылки, подчеркнул замглавы МИД РФ.

Дипломат проинформировал также о том, что Кремль не отказывается решать украинский конфликт политическими методами. Однако, Россия не будет участвовать в переговорах на условиях, диктуемых Киевом, резюмировал Галузин. 

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