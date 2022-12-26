За руины омского «Сатурна» решили сразиться на аукционе 2 покупателя

Совсем скоро пройдет аукцион на приобретение бывшего кинотеатра «Сатурн». Право приватизировать здание захотели получить сразу два покупателя — компания «Ритейл Групп», специализирующаяся на управлении недвижимостью и компания «Волгоградская», занимающаяся строительством. Аукцион пройдет 28 декабря, как сообщается в протоколе по аукционным заявкам от 23 декабря на сайте администрации Омска.
Начальная цена установлена муниципалитетом в 13 млн и 220 тыс. рублей. Предполагается, что здание будут использовать под развлекательные мероприятия, общественное питание или выставочную деятельность.
Напомним, что у города не вышло найти для кинотеатра «Сатурн» инвесторов с договором на 30 лет. Это оказалось не так уж и выгодно с учетом того, в каком состоянии находится бывший культурно-досуговый центр, и желающих не нашлось. В 2020 году его решили выставить на продажу после трех лет безуспешных поисков инвестора.
Депутаты хотели, чтобы кинотеатр остался кинотеатром, теперь же его смогут использовать для чего-угодно после вложения средств. Хотя ранее Алексей Провозин высказывал мнение, что кинотеатр проще снести, чем переделать под что-то другое, а потому, есть шанс, что жители Амурского поселка когда-нибудь вновь пойдут смотреть фильмы в «Сатурн».