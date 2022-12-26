За руины омского «Сатурна» решили сразиться на аукционе 2 покупателя

Напомним, что у города не вышло найти для кинотеатра «Сатурн» инвесторов с договором на 30 лет. Это оказалось не так уж и выгодно с учетом того, в каком состоянии находится бывший культурно-досуговый центр, и желающих не нашлось. В 2020 году его решили выставить на продажу после трех лет безуспешных поисков инвестора.