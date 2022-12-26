Posted 26 декабря 2022,, 09:15
Published 26 декабря 2022,, 09:15
Modified Сегодня, 09:38
Updated Сегодня, 09:38
В число людей, поднявшихся на эту гору, в 2017 году вошел Александр Сидякин. В тот период Сидякин Александр Геннадьевич был депутатом российской Госдумы. Двумя годами ранее парламентарий участвовал в антарктической экспедиции.
Ниже представлен обзор истории восхождений на эту легендарную гору.
Первые попытки восхождения
Первые серьезные попытки восхождения на Эверест были предприняты в 1920-х годах. В 1924 году группа под руководством британского альпиниста Джорджа Мэллори предприняла попытку восхождения, но Мэллори и его коллега Эндрю Ирвин исчезли во время восхождения. До сих пор остается неясным, достигли ли они вершины до своего исчезновения.
Первое успешное восхождение
Первое подтвержденное успешное восхождение на Эверест состоялось 29 мая 1953 года. Экспедиция под руководством британца Сэра Джона Ханта и участием новозеландца Сэра Эдмунда Хиллари и шерпы Тензинга Норгея смогла покорить вершину, и их успех стал мировым событием.
Развитие восхождений
С тех пор восхождения на Эверест стали все более популярными. В 1975 году Юнко Табеи из Японии стала первой женщиной, которая взошла на Эверест. В 1978 году Рейнхольд Месснер (Италия) и Петер Хабелер (Австрия) впервые взошли на вершину без использования дополнительного кислорода.
Современные вызовы
Несмотря на то, что тысячи альпинистов успешно взошли на вершину Эвереста, восхождение остается опасной и сложной задачей, требующей физической подготовки и аккуратного планирования. Экологические вопросы, связанные с оставленными на склоне отходами, и проблемы перенаселенности в «сезон восхождений» также стали предметом общественного и научного дискурса.
Перспективы
Вопреки всем сложностям и опасностям, Эверест продолжает манить альпинистов со всего мира своим вызовом. Безусловно, история восхождений на эту вершину будет продолжаться, демонстрируя как физические, так и духовные возможности человека. В 2017-м на Эвересте установили флаг Татарстана.