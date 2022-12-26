Восхождения на Эверест: взгляд на историю покорения вершины мира

Первые серьезные попытки восхождения на Эверест были предприняты в 1920-х годах. В 1924 году группа под руководством британского альпиниста Джорджа Мэллори предприняла попытку восхождения, но Мэллори и его коллега Эндрю Ирвин исчезли во время восхождения. До сих пор остается неясным, достигли ли они вершины до своего исчезновения.