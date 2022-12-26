Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Волонтёры «Газпромнефть-СМ» запустили просветительский экологический проект

Сегодня, 07:59
Фото: Газпромнефть-смазочные материалы
«Газпромнефть-СМ» совместно с радиостанцией «Комсомольская правда» подготовили серию программ «С чего начать спасение планеты?»

Экологическими советами и рекомендациями от сотрудников компании смогут воспользоваться более 3 миллионов слушателей по всей России. Кроме прямого эфира программа будет доступна на специализированной интернет-платформе подкастов, а также в социальных сетях. Проект реализуется в рамках программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть».
 
В первом эфире волонтёры рассказали о том, как включить заботу о природе в свою повседневную жизнь и сократить до минимума отрицательное воздействие на окружающую среду. Пошаговая инструкция на каждый день: от правильного выбора продуктов до осознанной работы в офисе поможет сформировать экологические привычки, которые превратят сохранение планеты в образ жизни. Темами следующих программ станут «Экологичный отпуск» и «Создание атмосферы „зелёного“ дома».
 
«Газпромнефть–СМ» активный участник развития экологических технологий в промышленности, постоянно совершенствует политику в области промышленной и экологической безопасности. Предприятие ответственно выстраивает стратегию природопользования и опирается на эффективную систему экологического менеджмента, последовательное внедрение лучших мировых практик в области техники, технологий и управления.
 
«Родные города» — программа социальных инвестиций «Газпром нефти», реализуемая с 2012 года. Направлена на повышение качества жизни в регионах деятельности компании через поддержку инициатив местных сообществ и собственные проекты в области культуры, экологии, образования, спорта и развития креативных индустрий.

#Общество#Омск#Омская область
Подпишитесь
Новое решение. Фигурантам дела о пожарах в Называевске переизберут меру пресечения
Сегодня, 09:21
За руины омского «Сатурна» решили сразиться на аукционе 2 покупателя
Сегодня, 11:35
Накатались: незаконную горку в омском Амуре-2 демонтируют
Сегодня, 09:07
Больше шансов покинуть город. Из Омского аэропорта запустят новые рейсы по России
Сегодня, 09:34
«Выгонят» всех. Маршрутки, купленные при Фадиной, покинут центр Омска
Сегодня, 09:50
В Омске сразу на четверть поднимут плату за детский сады
Сегодня, 10:48