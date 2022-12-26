Волонтёры «Газпромнефть-СМ» запустили просветительский экологический проект

Экологическими советами и рекомендациями от сотрудников компании смогут воспользоваться более 3 миллионов слушателей по всей России. Кроме прямого эфира программа будет доступна на специализированной интернет-платформе подкастов, а также в социальных сетях. Проект реализуется в рамках программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть».



В первом эфире волонтёры рассказали о том, как включить заботу о природе в свою повседневную жизнь и сократить до минимума отрицательное воздействие на окружающую среду. Пошаговая инструкция на каждый день: от правильного выбора продуктов до осознанной работы в офисе поможет сформировать экологические привычки, которые превратят сохранение планеты в образ жизни. Темами следующих программ станут «Экологичный отпуск» и «Создание атмосферы „зелёного“ дома».



«Газпромнефть–СМ» активный участник развития экологических технологий в промышленности, постоянно совершенствует политику в области промышленной и экологической безопасности. Предприятие ответственно выстраивает стратегию природопользования и опирается на эффективную систему экологического менеджмента, последовательное внедрение лучших мировых практик в области техники, технологий и управления.



«Родные города» — программа социальных инвестиций «Газпром нефти», реализуемая с 2012 года. Направлена на повышение качества жизни в регионах деятельности компании через поддержку инициатив местных сообществ и собственные проекты в области культуры, экологии, образования, спорта и развития креативных индустрий.