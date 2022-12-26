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Водитель фуры насмерть сбил пешехода в Омской области и скрылся

Сегодня, 08:21
Фото: 55.мвд.рф/
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В Омской области грузовик сбил пешехода насмерть

Утром 26 декабря фура сбила насмерть пешехода на трассе Тюкалинск - Большие Уки. Личность и местонахождение водителя устанавливаются. Пешеход умер на месте происшествия.

Сегодня утром в отдел МВД России «Тюкалинский» сообщили о ДТП. Водитель за рулем грузовика в районе четвертого километра автодороги Тюкалинск - Большие Уки сбил насмерть пешехода - 26-летнего мужчину.

Марка автомобиля неизвестна. Предположительно, грузовой автомобиль «Скания». Водитель скрылся, его личность не установлена. Пострадавший скончался на месте.

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Фото: 55.мвд.рф/

На сайте омской полиции опубликовали фото с места ДТП.

Сейчас скрывшийся водитель находится в розыске. Любую информацию о происшествии или местонахождении водителя автомобиля можно сообщить по телефонам 79-35-04, 79-38-02 либо 102.

#Омск#ДТП#Уголовное дело#Полиция#Происшествия#Общество#Омская область#Смертельное ДТП#Розыск
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