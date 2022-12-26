Водитель фуры насмерть сбил пешехода в Омской области и скрылся

Сегодня утром в отдел МВД России «Тюкалинский» сообщили о ДТП. Водитель за рулем грузовика в районе четвертого километра автодороги Тюкалинск - Большие Уки сбил насмерть пешехода - 26-летнего мужчину.
Марка автомобиля неизвестна. Предположительно, грузовой автомобиль «Скания». Водитель скрылся, его личность не установлена. Пострадавший скончался на месте.
На сайте омской полиции опубликовали фото с места ДТП.
Сейчас скрывшийся водитель находится в розыске. Любую информацию о происшествии или местонахождении водителя автомобиля можно сообщить по телефонам 79-35-04, 79-38-02 либо 102.