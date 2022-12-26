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В ванной мотеля на трассе Омск — Тюмень нашли тело работника Тюкалинского ДРСУ

Сегодня, 08:27
Фото: 1MI
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По предварительному заключению экспертов, следов насилия на теле не обнаружено.

В Крутинском районе Омской области следователи разбираются во всех нюансах смерти 62-летнего мужчины, тело которого нашли в ванной в мотеле на трассе Тюмень Омск.

«В субботу, 24 декабря, около 11:05 поступило сообщение, что в мотеле кафе „55 регион“, что находится на 432 километре трассы обнаружено тело мужчины», — сообщили Городу55 в СКР по Омской области.

Личность умершего установили сразу, — им оказался грейдерист из Тюкалинского ДРСУ.  По заключению экспертов, никаких следов насилия или криминала на теле не найдено.

Теперь причина смерти будет установлена по результатам вскрытия в морге.

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