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В правительстве Омской области украсили елку заветными желаниями детей

Сегодня, 10:32
Фото: omskportal.ru
Желания детей исполнят омские компании и неравнодушные омичи.

В понедельник, 26 декабря, в фойе здания правительства Омской области установили и нарядили елку с желаниями от юных жителей региона. Так юные омичи смогут получить желанные подарки на Новый год.

Известно, что дети уже загадали на новый год разные подарки. Например, четырнадцатилетний Илья мечтает о ноутбуке, тринадцатилетняя Оксана хотела бы попасть в закулисье цирка. Кристина хочет получить смартфон, а Игорь мечтает о хоккейной экипировке.

Купить подарок юным омичам могут как физические, так и юридические лица. Желания будут исполняться до конца февраля, и для этого нужно зарегистрироваться на сайте елкажеланий.рф. Ранее губернатор Омской области Александр Бурков снял с елки в Кремле три шара с желаниями юных россиян.

#Ольга Акамова#Общество#Город#Новости#Омская область#Омск#Елка#Подарки
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