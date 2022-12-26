В правительстве Омской области украсили елку заветными желаниями детей

В понедельник, 26 декабря, в фойе здания правительства Омской области установили и нарядили елку с желаниями от юных жителей региона. Так юные омичи смогут получить желанные подарки на Новый год.
Известно, что дети уже загадали на новый год разные подарки. Например, четырнадцатилетний Илья мечтает о ноутбуке, тринадцатилетняя Оксана хотела бы попасть в закулисье цирка. Кристина хочет получить смартфон, а Игорь мечтает о хоккейной экипировке.
Купить подарок юным омичам могут как физические, так и юридические лица. Желания будут исполняться до конца февраля, и для этого нужно зарегистрироваться на сайте елкажеланий.рф. Ранее губернатор Омской области Александр Бурков снял с елки в Кремле три шара с желаниями юных россиян.