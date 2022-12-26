В правительстве Омской области украсили елку заветными желаниями детей

Купить подарок юным омичам могут как физические, так и юридические лица. Желания будут исполняться до конца февраля, и для этого нужно зарегистрироваться на сайте елкажеланий.рф. Ранее губернатор Омской области Александр Бурков снял с елки в Кремле три шара с желаниями юных россиян.