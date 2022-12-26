В Омске сразу на четверть поднимут плату за детский сады

В мэрии Омска утвердили новый тариф на оплату детских садов: с 1 января он вырастет сразу на 25%. Родителям придется платить от 115,67 до 179,82 рублей в день на ребенка. Эти деньги будут идти на питание детей.
В департаменте образования Омска пояснили, что в последний раз тарифы увеличивались в 2015 году. За это время ориентировочная стоимость набора продуктов на одного ребенка в день, согласно индексу роста потребительских цен за период с 2015 по 2022 год, возросла более чем на 28%.
В мэрии подчеркнули, что плата на одного ребенка в день рассчитывается в зависимости от режима пребывания детей в группе, возрастной категории и с учетом физиологических потребностей в энергии и питании. Режим питания и суточный набор продуктов формируется и осуществляется в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами.
При этом в Омске утвержден список льготных категорий, которые освобождены от оплаты детского сада. С ним можно ознакомиться на сайте мэрии и в нормативно-правовых актов.