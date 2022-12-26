В Омске сразу на четверть поднимут плату за детский сады

В департаменте образования Омска пояснили, что в последний раз тарифы увеличивались в 2015 году. За это время ориентировочная стоимость набора продуктов на одного ребенка в день, согласно индексу роста потребительских цен за период с 2015 по 2022 год, возросла более чем на 28%.