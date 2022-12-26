В Омске скончался архитектор Вячеслав Вечерский

В Омске умер известный архитектор Владислав Вечерский. Он скончался 22 декабря в возрасте 71 года. Прощание пройдет сегодня, 26 января, с 14:00 до 15:00 по адресу улица Партизанская, 20.
Многие годы Владислав Леонидович работал в проектной организации «Омскгражданпроект». Затем он занимал посты главного архитектора Центрального и Советского округов Омска.
Коллеги отзываются о нем, как о человеке, который всегда болел душой за дело, был патриотом омской земли, верным другом, заботливым отцом и любящим мужем. Город55 выражает соболезнования родным и близким Владислава Вечерского.