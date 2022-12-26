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В Омске скончался архитектор Вячеслав Вечерский

Сегодня, 02:40
Фото: arch-omsk.ru
В Омске умер 71-летний экс-архитектор Центрального и Советского округов.

В Омске умер известный архитектор Владислав Вечерский. Он скончался 22 декабря в возрасте 71 года. Прощание пройдет сегодня, 26 января, с 14:00 до 15:00 по адресу улица Партизанская, 20.

Многие годы Владислав Леонидович работал в проектной организации «Омскгражданпроект». Затем он занимал посты главного архитектора Центрального и Советского округов Омска.

Коллеги отзываются о нем, как о человеке, который всегда болел душой за дело, был патриотом омской земли, верным другом, заботливым отцом и любящим мужем. Город55 выражает соболезнования родным и близким Владислава Вечерского.

#Вероника Жукова#Общество#Новости#Омск#Некролог#Архитектор
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