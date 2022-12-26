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Posted 26 декабря 2022, 12:44

Published 26 декабря 2022, 12:44

Modified 26 декабря 2022, 12:44

Updated 26 декабря 2022, 12:44

В ОКР при поддержке СИБУРа наградили победителей премии «Голос спорта»

26 декабря 2022, 12:44
В Олимпийском комитете России 24 декабря прошло награждение победителей IV всероссийской премии «Голос спорта», учрежденной Российской ассоциацией спортивных комментаторов (РАСК). В рамках мероприятия при поддержке компании «СИБУР» проведена серия мастер-классов для желающих стать комментаторами.

На награждении собрались лучшие спортивные комментаторы России, которых приглашали вести крупнейшие соревнования 2022 года, передает sovsport.ru.

В своем выступлении президент РАСК Геннадий Орлов поблагодарил комитет и его руководство за то, что пять лет назад они поддержали идею создания этой премии. Орлов также напомнил о ближайших планах создать академию комментаторского искусства.

Александр Легков и Дмитрий Губерниев были награждены премией имени Алексея Буркова «Лучший комментатор ХХIV Олимпийских зимних игр 2022 года в г. Пекине».

Победителем в номинации «Новый голос спорта» стал комментатор «Матч ТВ» Кирилл Земсков. Его наградили премией имени Юрия Розанова. 

В честь 100-летнего юбилея со дня рождения Николая Озерова — основоположника профессии телевизионного спортивного комментатора — РАСК учредил специальный приз. Его вручили Геннадию Орлову и бронзовому призеру ОИ по футболу Евгению Ловчеву.

Специальный приз «На все 100!», учрежденный футбольным клубом «Динамо» в честь своего столетия, достался комментаторам Дмитрию Дерунцу и Илье Шелогурову.

Наградой имени Евгения Майорова «Лучший репортаж» удостоился Сергей Шипов. 

Специальные адресные премии от партнеров РАСК достались Александру Ткачеву и Григорию Твалтвадзе. 

Премии имени Наума Дымарского за вклад в развитие отечественного спорта «Чемпион» удостоены интернет-портал «Чемпионат.com» и онлайн-проект «Сильные фигуры».

Лучшим комментатором мундиаля 2022 года признан Дмитрий Шнякин. Он получил премию имени Владимира Перетурина.

Впервые в истории РАСК при поддержке компании «СИБУР» отметила начинающих спортивных комментаторов. Для них была учреждена премия «Голос спорта — СИБУР». 

Владимир Стогниенко победил в номинации «Народный голос спорта», а екатеринбуржец Борис Аболин получил премию имени Александра Иваницкого «Голос спорта — страна».

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