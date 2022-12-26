В Новосибирской области 74 человека отравились суши в кафе

Как сообщает fedpress.ru со ссылкой на прокуратуру региона, результаты проверка показали наличие в продуктах кафе различных инфекций.
В ноябре прошлого года в Татарске было зафиксировано массовое обращение жителей в больницы из-за болей в животе. Выяснилось, что все заболевшие накануне отведали блюд, изготовленных в данном кафе.
В связи с этим было возбуждено уголовное дело по факту нарушения санитарно-эпидемиологических правил, что и привело к массовому заражению инфекциями.
После утверждения обвинительного заключения прокуратурой, теперь дело рассмотрят в Татарском районном суде.