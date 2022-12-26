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В Новосибирской области 74 человека отравились суши в кафе

Сегодня, 08:40
В городе Татарск Новосибирской области в кафе «Суши Хаус» отравились 74 человека.

Как сообщает fedpress.ru со ссылкой на прокуратуру региона, результаты проверка показали наличие в продуктах кафе различных инфекций.

В ноябре прошлого года в Татарске было зафиксировано массовое обращение жителей в больницы из-за болей в животе. Выяснилось, что все заболевшие накануне отведали блюд, изготовленных в данном кафе.

В связи с этим было возбуждено уголовное дело по факту нарушения санитарно-эпидемиологических правил, что и привело к массовому заражению инфекциями.

После утверждения обвинительного заключения прокуратурой, теперь дело рассмотрят в Татарском районном суде.

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