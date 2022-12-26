Суд пересмотрел дело омича, который бросал детей на пол

Центральный районный суд во второй раз рассмотрел уголовное дело, которое завели на Эдуарда Юнусова. Он обвиняется в истязании и неисполнении обязанностей по воспитанию детей.
Следователи выяснили, что с октября 2020 года по январь 2021 года подсудимый жестко обращался с детьми, используя запрещенные методы воспитания, пытки и психологическое насилие. 23 января 2021 года Юнусов в качестве наказания поднял двух детей на высоту своего роста, а затем несколько раз бросил на пол.
Видео с этим поступком попало в интернет. Свою вину мужчина не признал. Суд приговорил его к 4 годам 1 месяцу лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года. Приговор в силу не вступил.
Ранее по итогам первого рассмотрения дела суд прекратил уголовное дело из-за примирения сторон. За истязание детей Эдуарда Юнусова приговорили к 8 месяцам лишения свободы, но время в СИЗО зачли в срок наказания. Сторона обвинения оспорила приговор, после чего дело направили на новое рассмотрение.