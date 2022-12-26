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Суд пересмотрел дело омича, который бросал детей на пол

Сегодня, 04:19
Фото: 1MI
Прокуратура настояла на повторном рассмотрении уголовного дела, из-за чего Эдуард Юнусов получил более жесткий приговор.

Центральный районный суд во второй раз рассмотрел уголовное дело, которое завели на Эдуарда Юнусова. Он обвиняется в истязании и неисполнении обязанностей по воспитанию детей.

Следователи выяснили, что с октября 2020 года по январь 2021 года подсудимый жестко обращался с детьми, используя запрещенные методы воспитания, пытки и психологическое насилие. 23 января 2021 года Юнусов в качестве наказания поднял двух детей на высоту своего роста, а затем несколько раз бросил на пол.

Видео с этим поступком попало в интернет. Свою вину мужчина не признал. Суд приговорил его к 4 годам 1 месяцу лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года. Приговор в силу не вступил.

Ранее по итогам первого рассмотрения дела суд прекратил уголовное дело из-за примирения сторон. За истязание детей Эдуарда Юнусова приговорили к 8 месяцам лишения свободы, но время в СИЗО зачли в срок наказания. Сторона обвинения оспорила приговор, после чего дело направили на новое рассмотрение.

Омича Эдуарда Юнусова приговорили к лишению свободы, но в колонию он не попадет
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#Вероника Жукова#Общество#Новости#Омская область#Омск#Прокуратура#Несовершеннолетние дети
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