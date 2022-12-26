Суд пересмотрел дело омича, который бросал детей на пол

Следователи выяснили, что с октября 2020 года по январь 2021 года подсудимый жестко обращался с детьми, используя запрещенные методы воспитания, пытки и психологическое насилие. 23 января 2021 года Юнусов в качестве наказания поднял двух детей на высоту своего роста, а затем несколько раз бросил на пол.