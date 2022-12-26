Штраф 40 тысяч рублей. Популярную авиакомпанию наказали за задержку рейсов в Омске

Омская транспортная прокуратура проверила, как авиакомпания «Ред Вингс» соблюдает права пассажиров. Ведомство выяснило, что 27 и 30 сентября 2022 года в аэропорту Омск-Центральный произошли задержки рейсов в Екатеринбург и Минеральные Воды.
Авиакомпания недостаточно позаботилась о пассажирах, которые ожидали вылета в аэропорту. На «Ред Вингс» составили административный протокол за «Оказание услуг, ненадлежащего качества или с нарушением установленных законодательством РФ».
Теперь компания должна выплатить штраф в размере 40 тыс рублей. Постановление еще не вступило в силу.