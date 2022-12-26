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Причины потопа в омском Старом Кировске поручили найти до вечера

Сегодня, 07:53
Фото: 1MI
иллюстрация
Два источника потопа в Омске локализовали. Осталось понять, откуда именно идут сточные воды.

Пресс-служба правительства Омской области сообщила, что Александр Бурков поручил ведомствам проверить меры противопожарной безопасности соцучреждений, чтобы исключить повторение трагедии, случившейся в Кемеровской области, где жертвами огня в доме престарелых стали 22 человека.

Также губернатор поручил разобраться с причинами разлива сточных вод в Омске. Срок на это установлен до сегодняшнего вечера. Пока еще люди на ул. Петрова и ул. 2-й Нагорной находятся в ледяном плену.

Напомним, жителей Старого Кировска затопило сточными водами из неопознанных источников, о чем люди пожаловались в соцсетях. Оба источника выхода воды локализовали, «ОмскВодоканал» взял на анализ пробы воды, чтобы выяснить причину разлива, как ранее сообщали Городу55 в мэрии. Теперь губернатором определены сроки. Пока же и. о. мэра Омска отчитался, что истинные причины аварии не установлены.

«Обследование продолжается». В омском Старом Кировске нашли два источника подтопления
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#Дарья Зыкова#Происшествия#Новости#Омск#Александр Бурков#Евгений Фомин#Проверки#Поручения#Мэрия#Правительство Омской области#Потоп#Соцсети#Жалобы
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