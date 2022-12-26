Причины потопа в омском Старом Кировске поручили найти до вечера

Напомним, жителей Старого Кировска затопило сточными водами из неопознанных источников, о чем люди пожаловались в соцсетях. Оба источника выхода воды локализовали, «ОмскВодоканал» взял на анализ пробы воды, чтобы выяснить причину разлива, как ранее сообщали Городу55 в мэрии. Теперь губернатором определены сроки. Пока же и. о. мэра Омска отчитался, что истинные причины аварии не установлены.