Причины потопа в омском Старом Кировске поручили найти до вечера

Пресс-служба правительства Омской области сообщила, что Александр Бурков поручил ведомствам проверить меры противопожарной безопасности соцучреждений, чтобы исключить повторение трагедии, случившейся в Кемеровской области, где жертвами огня в доме престарелых стали 22 человека.
Также губернатор поручил разобраться с причинами разлива сточных вод в Омске. Срок на это установлен до сегодняшнего вечера. Пока еще люди на ул. Петрова и ул. 2-й Нагорной находятся в ледяном плену.
Напомним, жителей Старого Кировска затопило сточными водами из неопознанных источников, о чем люди пожаловались в соцсетях. Оба источника выхода воды локализовали, «ОмскВодоканал» взял на анализ пробы воды, чтобы выяснить причину разлива, как ранее сообщали Городу55 в мэрии. Теперь губернатором определены сроки. Пока же и. о. мэра Омска отчитался, что истинные причины аварии не установлены.