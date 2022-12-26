Погибли люди. В Омской области выгорел частный дом

Пресс-служба СКР Омской области сообщила, что инициирована доследственная проверка по факту гибели двоих человек на пожаре в поселке Новоомский.
Предварительно следователи выяснили, что около 5 часов утра 24 декабря в частном доме случился пожар, причиной которого могло стать неосторожное обращение с огнем, в том числе — непотушенная сигарета. Пока выводы такие, хотя точная причина возгорания будет установлена в ходе пожарно-технической экспертизы.
Погибли двое людей — 55-летний мужчина и его 50-летняя сожительница. Сейчас следователи опрашивают свидетелей, ранее осмотрели место происшествия, чтобы выяснить все возможные обстоятельства трагедии.
Следователи напоминают: нельзя топить печи с трещинами в дверце, использовать для растопки розжиг и другие легковоспламеняющиеся жидкости, перекаливать печи, пользоваться дровами, которые не помещаются в печь целиком. Также ни в коем случае не стоит оставлять присматривать за печью детей и оставлять дверцу печи открытой.