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Погибли люди. В Омской области выгорел частный дом

Сегодня, 08:29
Фото: скриншот видео СКР Омской области

Пожар в Омской области из-за непотушенной сигареты унес жизни двоих людей

Следком начал проверку. Точную причину пожара установит экспертиза.

Пресс-служба СКР Омской области сообщила, что инициирована доследственная проверка по факту гибели двоих человек на пожаре в поселке Новоомский.

Предварительно следователи выяснили, что около 5 часов утра 24 декабря в частном доме случился пожар, причиной которого могло стать неосторожное обращение с огнем, в том числе — непотушенная сигарета. Пока выводы такие, хотя точная причина возгорания будет установлена в ходе пожарно-технической экспертизы.

Погибли двое людей — 55-летний мужчина и его 50-летняя сожительница. Сейчас следователи опрашивают свидетелей, ранее осмотрели место происшествия, чтобы выяснить все возможные обстоятельства трагедии.

Следователи напоминают: нельзя топить печи с трещинами в дверце, использовать для растопки розжиг и другие легковоспламеняющиеся жидкости, перекаливать печи, пользоваться дровами, которые не помещаются в печь целиком. Также ни в коем случае не стоит оставлять присматривать за печью детей и оставлять дверцу печи открытой.

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#Происшествия#Новости#Омская область#Омский район#СКР#Пожар с погибшими#Видео#Дарья Зыкова
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