Погибли люди. В Омской области выгорел частный дом

Следователи напоминают: нельзя топить печи с трещинами в дверце, использовать для растопки розжиг и другие легковоспламеняющиеся жидкости, перекаливать печи, пользоваться дровами, которые не помещаются в печь целиком. Также ни в коем случае не стоит оставлять присматривать за печью детей и оставлять дверцу печи открытой.