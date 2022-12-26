Температура 27 декабря ночью местами будет до -22, а днем — до -12 градусов. В ночь с 27 на 28 число при прояснении неба до -24, да и днем воздух не слишком прогреется, ждем до -17. Со среды на четверг похолодает до -28. Останутся дневные -17, если омичей защитят облака. А где будет ясно, там — мороз. Днем же 29 декабря до -18 градусов.