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Отогреваться можно в очередях. Омичей ждут испытания, на область идет мороз

Сегодня, 07:23
Фото: 1MI
иллюстрация

Предновогодние заботы омичей омрачит резкое похолодание до -28

Противотуманные очки и валенки — вот, что можно посоветовать омичам, отправляющимся за покупками перед Новым годом.

Пресс-служба Обь-Иртышского УГМС сообщила, что со вторника по четверг в области будет морозно, особенно по вечерам. Осадков почти не выпадет, кроме небольшого снега ночью со вторника на среду. Во все три ближайшие ночи ожидается туман и изморозь.

Температура 27 декабря ночью местами будет до -22, а днем — до -12 градусов.  В ночь с 27 на 28 число при прояснении неба до -24, да и днем воздух не слишком прогреется, ждем до -17. Со среды на четверг похолодает до -28. Останутся дневные -17, если омичей защитят облака. А где будет ясно, там — мороз. Днем же 29 декабря до -18 градусов.

Хотя морозец и будет крепкий, сильного ветра не обещают, на все три дня от 3 до 8 м в с. Но метеозависимым людям стоит быть осторожнее, атмосферное давление за три дня поменяет вектор. Будет падать до дня среды, а затем пойдет в рост.

Фото: Обь-Иртышское УГМС
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