«Откровенная туфта». Адвокат экс-главы омской полиции Быкова оценил уголовное дело

Напомним, обвинение запросила для подсудимого 11 лет в колонии строгого режима со штрафом в 26 млн рублей, а также лишить его звания полковника и на 6 лет запретить занимать должности в органах власти и силовых структурах. Помимо этого представитель прокуратуры запросил и конфискацию суммы взятки и некоторого имущества семьи Быкова.