«Откровенная туфта». Адвокат экс-главы омской полиции Быкова оценил уголовное дело

В Кировском районном суде города Омска продолжились прения сторон по уголовному делу бывшего руководителя УМВД по городу Омску Евгения Быкова, которого винят в получении особо крупной взятки на сумму почти в 7 млн рублей.
В продолжение своей речи адвокат Станислав Абрамов вновь высказался о недостоверных доказательствах по делу, множественных фальсификациях и откровенной провокации со стороны ФСБ, прокуратуры и следственного комитета.
«Прокурор еще не понимает, что по нормам закона, которые она и представляет, все результаты оперативно-разыскных мероприятий по этому делу должны быть признаны недопустимыми доказательствами, а также все то, что было добыто в результате них», – заявил суда Станислав Абрамов.
В конечном итоге, по мнению защитника, после отмены всех этих ОРМ в деле останутся только лживые показания.
«Все, что есть в этом деле – это только лживые, недостоверные показания, которым нельзя верить в суде. По мнению защиты их просто недостаточно, чтобы выяснить истину по делу. И вот эту макулатуры вы решили продать суду первой инстанции за 26 миллионов рублей (такой штраф обвинение просило суд назначить Быкову в качестве одного из наказание – прим.ред.) квартиру и два автомобиля. Думаете это и есть блюдечко с голубой каемочкой!? Остап Бендер долго бы смеялся над вашей дилетантской попыткой », – уверен адвокат Абрамов.
Как считает защита экс-руководителя омской полиции, в суде не удалось доказать ни мотив, ни корыстный умысел на получении взяток.
«Мотив и корыстный умысел у Быкова отсутствовали. Все его действия сводились лишь к пресечению преступной деятельности Павлова. И государственный обвинитель данный довод никак не опроверг. Давайте на чистоту: Павлов мог брать деньги под имя Быкова, мог. Мог прикрывать свои делишки, прикрываясь знакомством с Быковым, разумеется. Мог войти и в преступный умысел с Игнатьевым, о чем последний указывает в своем заявлении в ФСБ. Также Павлов мог вступить и в преступный сговор с Лебедевым, да и сотрудники ФСБ могли запугать Лебедева, чтобы он оговорил Быкова, и заключил то самое соглашение, что, собственно, и произошло с вероятностью в 99%», – высказал свои предположения защитник.
Как уверяет адвокат, все эти доводы, предположения и версии даже проверялись, хотя они вполне правдоподобны и, мол, в их исследовании мешало обвинение.
«Прокуратура у нас так работает, что просто не допускает до суда информацию, которая подтверждает доводы защиты в невиновности Быкова. Мы старались доказать невиновность, а обвинение этому противодействовало. Оно ничего не доказывало, не не опровергало, а лишь мешало защите в получении доказательств, которые оправдывали бы моего подзащитного», – посетовал Станислав Абрамов.
В заключении своей речи, которая растянулась на два судебных заседания Абрамов заявил, что Евгений Быков должен быть освобожден из-под стражи в зале суда.
«Прокуратура должна отказаться от всех обвинений, Быков должен быть оправдан по всем инкриминируемым пунктам и освобожден из-под стражи в зале суда...Ваша честь я уверен, что в совещательной комнате вы разберетесь и отличите откровенную туфту от того, что представляется под видом доказательств. Потому вынесете оправдательный приговор», – обратился Абрамов к судье.
И, видимо, в качестве бонуса, защитник прошелся и по журналистам, которые, якобы предвзято освещали этот процесс, да и вообще все присутствующие в зале, мол, хотят только одного, – посадить Евгения Быкова.
Напомним, обвинение запросила для подсудимого 11 лет в колонии строгого режима со штрафом в 26 млн рублей, а также лишить его звания полковника и на 6 лет запретить занимать должности в органах власти и силовых структурах. Помимо этого представитель прокуратуры запросил и конфискацию суммы взятки и некоторого имущества семьи Быкова.