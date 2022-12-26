Опрос: россияне со следующего года запланировали повысить доходы

Среди россиян в декабре проводилось еще одно исследование, посвященное переменам в жизни со следующего года. Результаты показали, что 28 процентов хотят изменений на личном фронте, 27 процентов планируют уделять больше времени любимому делу, 26 процентов – заняться своим образованием и уделять больше внимания ближнему окружению. О перемене места жительства и занятиях спортом мечтают 23 процента респондентов, о новом ремонте – 19 процентов, об отдыхе – 18 процентов.