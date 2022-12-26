Опрос: россияне со следующего года запланировали повысить доходы

Аналитики предоставили NEWS.ru данные опроса 1600 трудоустроенных граждан со всех уголков России.
В плане профессии основными целями на следующий год россияне назвали повышение уровня дохода и карьерный рост. В прошлом году эти показатели составляли 9 и 12 процентов, в этом – 15 процентов.
Второе место по результатам опроса, 14 процентов, занимают цели, связанные с обучением, освоением новых технологий и методик в рамках профессии.
9 процентов опрошенных хотят повысить свой уровень профессионализма, 3 процента – открыть свой бизнес или расширить его, 2 процента – освоить новые навыки и 1 процент – завершить текущие проекты. 6 процентов опрошенных назвали другие профессиональные цели. Например, изучить законодательство по специальности, написать диссертацию, наладить отношения в коллективе и прочее. У 28 процентов опрошенных профессиональные цели в принципе отсутствуют.
В целом повышать квалификацию, осваивать новые обязанности, завершать начатые проекты россияне планируют реже по сравнению с прошлым годом. Переходить на удаленную работу и изучать иностранные язык работающие граждане почти не планируют.
Среди россиян в декабре проводилось еще одно исследование, посвященное переменам в жизни со следующего года. Результаты показали, что 28 процентов хотят изменений на личном фронте, 27 процентов планируют уделять больше времени любимому делу, 26 процентов – заняться своим образованием и уделять больше внимания ближнему окружению. О перемене места жительства и занятиях спортом мечтают 23 процента респондентов, о новом ремонте – 19 процентов, об отдыхе – 18 процентов.