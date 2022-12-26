Омский «Авангард» продлил победную серию до четырех, одолев «Барыс» на домашнем льду

Счет в игре открыли «ятребы», – на 10-й минуте ворота гостей поразил Никита Михайлов. Уже через две минуты «Барыс» сравнял счет, – после передачи Никиты Михайлиса шайбу в ворота Василия Демченко забросил Линден Вей. Однако через 5 минут омичи вновь вырвались вперед: свой первый гол в КХЛ забил Иван Мирошниченко, которому ассистировал Федор Малыхин.