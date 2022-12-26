Омский «Авангард» продлил победную серию до четырех, одолев «Барыс» на домашнем льду

Сегодня в Омске на льду домашней G-Drive Арены «Авангард» принимал астанинский «Барыс». Встреча закончилась в пользу хозяев льда со счетом 5:2.
Счет в игре открыли «ятребы», – на 10-й минуте ворота гостей поразил Никита Михайлов. Уже через две минуты «Барыс» сравнял счет, – после передачи Никиты Михайлиса шайбу в ворота Василия Демченко забросил Линден Вей. Однако через 5 минут омичи вновь вырвались вперед: свой первый гол в КХЛ забил Иван Мирошниченко, которому ассистировал Федор Малыхин.
На 3-й минуте второго периода гости вновь сравняли счет на табло. С передачи Антона Сагадаева и Дмитрия Шевченко отличился Егор Петухов. Пятую шайбу в матче и третью на счету «Авангарда» с передачи Арсения Грицюка и Ивана Телегина забросил форвард омичей Сергей Толчинский.
В заключительной двадцатиминутке сначала Александр Дергачев довел преимущество «ястребов» до двух очков, а за 40 с небольшим секунд до финальной сирены Алекс Бродхерст поставил окончательную точку в этом матче, забив гол в пустые ворота.
Таким образом «Авангард» одержал четвертую победу подряд. Остался на четвертом месте в восточной конференции и вплотную приблизился по очкам к новосибирской «Сибири».
Следующую игру «ястребы» также проведут на домашнем льду 28 декабря игрой с екатеринбургским «Автомобилистом».