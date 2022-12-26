Омск поддержит российскую нефтяную отрасль — эксперты

В целом в 2023 году рынок нефти будет стабилен, но с небольшим перевесом в сторону спроса, предполагает директор по исследованиям «Выгон Консалтинг» Мария Белова. Россия и Китай смогут подписать контракт по поставкам через газопровод «Сила Сибири-2», это позволит компенсировать выпадающие объемы европейских поставок, считает Александр Фролов. Однако, по его мнению, снижения доходов от продажи нефти и газа все-таки не избежать — эта статья принесет в бюджет страны порядка 25 трлн, как и в 2021 году, поэтому правительство увеличивает налоги на нефтегаз.