Омск поддержит российскую нефтяную отрасль — эксперты

В 2022 году российская нефтегазовая отрасль столкнулась с масштабным вызовом: пришлось заново выстраивать логистику, переориентироваться на азиатские рынки и снижать стоимость энергоресурсов. Тем не менее, по итогам года Россия может заработать на экспорте нефти и газа на треть больше, чем в 2021 — порядка 321 млрд долларов, цитирует аналитиков «Ямал-Медиа».
По мнению заместителя генерального директора Института национальной энергетики Александра Фролова, отрасль не только выдержала санкционные удары, но и продолжила развиваться. В частности, специалист отметил, что в 2023 году «Газпром нефть» запустит первую линию катализаторного производства в Омске.
«Это закроет потребности российских нефтеперерабатывающих предприятий в области катализаторов и гидропроцессов», — сказал Фролов.
Напомним, дочернее предприятие «Газпром нефти» — «Газпромнефть — Каталитические системы» — строит в Омске новый катализаторный завод. Он будет выпускать 21 тысячу тонн катализаторов нефтепереработки в год: шесть тысяч тонн катализаторов гидропроцессов и 15 тысяч тонн катализаторов каталитического крекинга соответственно. С учетом имеющихся и будущих мощностей, омское производство способно полностью покрыть потребности российской промышленности и заместить импортные аналоги, а также экспортировать продукцию за рубеж. Предприятие уже ведет набор сотрудников, а по итогам года было признано лучшим работодателем региона.
В целом в 2023 году рынок нефти будет стабилен, но с небольшим перевесом в сторону спроса, предполагает директор по исследованиям «Выгон Консалтинг» Мария Белова. Россия и Китай смогут подписать контракт по поставкам через газопровод «Сила Сибири-2», это позволит компенсировать выпадающие объемы европейских поставок, считает Александр Фролов. Однако, по его мнению, снижения доходов от продажи нефти и газа все-таки не избежать — эта статья принесет в бюджет страны порядка 25 трлн, как и в 2021 году, поэтому правительство увеличивает налоги на нефтегаз.